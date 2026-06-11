यूपी की अजब-गजब पॉलिटिक्स: जब सरकार बचाने के लिए हर समर्थक MLA को बनाया मंत्री, 93 पहुंची थी संख्या

1998 में उन्होंने कल्याण सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर डाला। मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, लेकिन दिन वो चुना जब कल्याण सिंह लखनऊ से बाहर थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए कल्याण गोरखपुर गए थे। जब तक वो लौटे बहुत कुछ बदल चुका था। हालांकि, इससे पहले यानी 1997 में यूपी विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ, जिसने कल्याण सरकार और राज्यपाल रोमेश भंडारी के बीच मनमुटाव की एक महीन लेकिन स्पष्ट रेखा खींच दी। कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच कर विरोध प्रकट कर रहे थे, तभी समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायक भी वहाँ पहुंच गए और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। विधानभसा में कुर्सियाँ तक फेंकी गईं और यह यूपी के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया।