एक मरीज में मिले ब्लैक, वाइट और यलो तीनों फंगस, राजधानी लखनऊ में पहला केस

Black White Yellow all fungus found in one person. कोरोना वायरस (Corona Virus) की दस्तक के बाद अब यूपी में ब्लैक (Black Fungus), वाइट (White Fungus) और येलो फंगस (Yellow Fungus) ने भी दस्तक दे दी है। राजधानी लखनऊ में इन तीनों की बीमारियों का एक ही इंसान में मिलने का पहला मामला सामने आया है।