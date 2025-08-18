Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Bollywood News: सिद्धार्थ- जाह्नवी ने हजरतगंज में खाई लखनवी बास्केट चाट, फैंस ने जमकर ली सेल्फियां

Bollywood Stars Sid &amp; Janhvi Relish Lucknow Famous Basket Chaat: बॉलीवुड सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर रविवार को लखनऊ पहुंचे और हजरतगंज की मशहूर बास्केट चाट का स्वाद लिया। सितारों को देखकर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। फिल्म प्रमोशन का यह अनोखा अंदाज शहर वासियों के दिलों में बस गया।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 18, 2025

हजरतगंज में दिखा बॉलीवुड का ग्लैमर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने चखा लखनवी बास्केट चाट का स्वाद, फैंस में उत्साह फोटो सोर्स : Patrika
हजरतगंज में दिखा बॉलीवुड का ग्लैमर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने चखा लखनवी बास्केट चाट का स्वाद, फैंस में उत्साह फोटो सोर्स : Patrika

Bollywood Promotion: लखनऊ के हजरतगंज में रविवार को माहौल उस समय पूरी तरह बदल गया, जब बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में शहर पहुंचे। आमतौर पर फिल्मों के प्रमोशन के लिए होटल या ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रमों में सितारे दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार सितारों ने लखनऊ की गलियों का रुख कर सभी को चौंका दिया।

हजरतगंज की मशहूर बास्केट चाट का स्वाद लेने के लिए दोनों सितारे बिना किसी औपचारिक आयोजन के सीधे एक प्रसिद्ध चाट दुकान पर पहुंचे। जैसे ही यह खबर फैली कि सिद्धार्थ और जाह्नवी वहां मौजूद हैं, आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सितारों को देखने, उनके साथ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित नजर आए।

करीब 10 मिनट तक दोनों सितारे दुकान पर रुके और पूरी तसल्ली से लखनवी चाट का मज़ा लिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने हाथों से बास्केट चाट उठाई और मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखा, जबकि जाह्नवी कपूर ने फैंस के अनुरोध पर कुछ सेल्फियां भी खिंचवाईं। मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था।

लखनऊ की मेहमान नवाजी से प्रभावित हुए सितारे

लखनऊ की गर्मजोशी और लोगों के प्यार ने दोनों सितारों को खासा प्रभावित किया। जाह्नवी कपूर ने कहा कि उन्हें शहर का माहौल बेहद पसंद आया और यहां की चाट वाकई लाजवाब है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी लखनवी तहज़ीब की तारीफ की और कहा कि यह शहर अपने स्वाद और संस्कृति दोनों के लिए मशहूर है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही मौके पर मौजूद लोगों ने सितारों के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर साझा किए, यह तेजी से वायरल हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लखनऊ के इस खास पल की तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर हो रहे हैं। लोग न सिर्फ अपने पसंदीदा सितारों को देखकर खुश हुए बल्कि इस बात से भी प्रसन्न थे कि बॉलीवुड स्टार्स ने आम लोगों के बीच जाकर स्थानीय स्वाद का आनंद लिया।

फैंस की उमंग और स्टार्स का सादगी भरा अंदाज

हालांकि भीड़ काफी बढ़ गई थी, लेकिन सितारों ने पूरे सादगी भरे अंदाज़ में सभी का अभिवादन किया। कई छोटे बच्चों और युवाओं ने उनके साथ सेल्फी ली। दुकान मालिक ने भी इस मौके को खास बताया और कहा कि उनके यहां पहली बार इतने बड़े सितारे आए हैं।

फिल्म प्रमोशन का नया अंदाज

सिद्धार्थ और जाह्नवी की यह फिल्म आने वाले महीनों में रिलीज होने वाली है। टीम ने लखनऊ जैसे बड़े सांस्कृतिक शहर को प्रमोशन के लिए चुना और वहां के लोगों से जुड़ने का यह अनोखा तरीका अपनाया। चाट का स्वाद चखते हुए दोनों सितारों ने मीडिया से भी संक्षिप्त बातचीत की और अपनी फिल्म के बारे में चर्चा की।

लखनऊ की पहचान बना स्वाद और तहज़ीब

यह घटना सिर्फ एक फिल्म प्रमोशन नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि लखनऊ अपने स्वाद और तहज़ीब से हमेशा दिल जीत लेता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस शहर की मेहमान नवाजी का कायल हो जाता है-फिर चाहे वह बॉलीवुड का सितारा ही क्यों न हो।

स्थानीय व्यापार को भी मिला बढ़ावा

जाह्नवी और सिद्धार्थ के इस दौरे का असर सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं रहा। चाट की इस दुकान की लोकप्रियता में और बढ़ोतरी हो गई है। दुकान मालिक के अनुसार, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उनके यहां ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो गया और लोग उसी टेबल पर बैठकर फोटो खिंचवाने की इच्छा जताने लगे, जहां सितारे बैठे थे।

