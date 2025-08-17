LDA Green Valley: लखनऊ को मिली नई सौगात: 1090 चौराहा के पास बन रही ‘ग्रीन वैली’

LDA Green Valley Lucknow Projects: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक और इलाका अब हरियाली और मनोरंजन से भरने जा रहा है। लोहिया पथ के पास 1090 चौराहा (समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप) के नजदीक हैदर नहर के किनारे 900 मीटर लंबी नई “ग्रीन वैली” विकसित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक आकर्षक हरित कॉरिडोर तैयार होगा। LDA अधिकारियों के अनुसार यह ग्रीन वैली शहर के बीचों-बीच एक ऐसा स्थान बनेगी जहाँ लोग सुबह-शाम टहल सकेंगे, परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे।