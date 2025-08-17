LDA Green Valley: लखनऊ को मिली नई सौगात: 1090 चौराहा के पास बन रही ‘ग्रीन वैली’

LDA Green Valley Lucknow Projects: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक और इलाका अब हरियाली और मनोरंजन से भरने जा रहा है। लोहिया पथ के पास 1090 चौराहा (समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप) के नजदीक हैदर नहर के किनारे 900 मीटर लंबी नई “ग्रीन वैली” विकसित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक आकर्षक हरित कॉरिडोर तैयार होगा। LDA अधिकारियों के अनुसार यह ग्रीन वैली शहर के बीचों-बीच एक ऐसा स्थान बनेगी जहाँ लोग सुबह-शाम टहल सकेंगे, परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे।
ग्रीन वैली का विकास हैदर नहर के दोनों किनारों पर किया जा रहा है। लगभग एक किलोमीटर के दायरे में यह क्षेत्र न केवल हरियाली से लबालब होगा, बल्कि नागरिकों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करेगा।
LDA के अधिकारियों का कहना है कि यह ग्रीन वैली शहर के व्यस्त क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देगी।
ग्रीन वैली के साथ ही, 1090 चौराहा से डीजीपी आवास तक 920 मीटर लंबी बंधा रोड का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह सड़क सिर्फ 10 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इस रोड के बनने से लोहिया पथ और 1090 चौराहे के आसपास यातायात का दबाव कम होगा। commuters को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।
लखनऊ जैसे तेजी से विकसित होते शहर में खुले और हरियाले स्थान लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में, यह परियोजना शहरी जीवन में प्राकृतिक संतुलन बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के पीछे उद्देश्य शहर में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के बीच लोगों को आराम और सुकून का स्थान उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण के इंजीनियरों के अनुसार निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सभी संसाधन झोंक दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पाथवे का डिज़ाइन आधुनिक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्लिप-रोधी सतह होगी। नहर किनारे सुरक्षा ग्रिल लगाई जाएगी ताकि किसी भी तरह का खतरा न रहे।रात में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर लाइट्स का प्रयोग होगा, जिससे ऊर्जा की बचत भी होगी।
आसपास के निवासियों और आने-जाने वाले लोगों में इस परियोजना को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। आसपास के कारोबारी मानते हैं कि इससे इलाके का सौंदर्य बढ़ेगा और यहाँ फुटफॉल में वृद्धि होगी। रिहायशी क्षेत्रों के लोग खुश हैं कि उन्हें अब सुबह-शाम टहलने और बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित जगह मिलेगी। युवाओं को उम्मीद है कि यह जगह शहर के बीच एक आधुनिक हैंगआउट स्पॉट साबित होगी।
LDA और नगर निगम लखनऊ मिलकर शहर में कई और हरित कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर छोटे-छोटे ग्रीन ज़ोन, वॉकवे और मिनी पार्क तैयार किए जा रहे हैं। इससे राजधानी को “ग्रीन एंड क्लीन सिटी” बनाने का लक्ष्य है।
लखनऊ के 1090 चौराहे के पास विकसित हो रही यह ग्रीन वैली और बंधा रोड न केवल इलाके के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि नागरिकों को प्रदूषण और भागदौड़ के बीच सुकून का ठिकाना भी देगी। 20 करोड़ की लागत से तैयार यह परियोजना आने वाले समय में राजधानी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो सकती है। जल्द ही यह इलाका शहर के बीचों-बीच हरा-भरा, सुरक्षित और आरामदायक मनोरंजन स्थल बनकर उभरेगा, जो आधुनिक लखनऊ की बदलती तस्वीर का प्रतीक होगा।