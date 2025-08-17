Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

LDA Green Valley: लखनऊ को मिली नई सौगात: 1090 चौराहा के पास बन रही ‘ग्रीन वैली’

Lucknow to Get 900m Green Valley Near 1090 Crossing: लखनऊ के लोहिया पथ के पास 1090 चौराहे के करीब हैदर नहर किनारे 900 मीटर लंबी ग्रीन वैली तैयार हो रही है। 20 करोड़ की LDA परियोजना में पाथवे, कैफेटेरिया, मनोरंजन ज़ोन और सिटिंग एरिया होंगे। साथ ही 920 मीटर लंबी बंधा रोड 10 दिनों में वैकल्पिक मार्ग देगी।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 17, 2025

20 करोड़ की परियोजना में पाथवे, कैफेटेरिया और मनोरंजन ज़ोन; बंधा रोड भी 10 दिनों में तैयार    फोटो सोर्स : Social Media
20 करोड़ की परियोजना में पाथवे, कैफेटेरिया और मनोरंजन ज़ोन; बंधा रोड भी 10 दिनों में तैयार    फोटो सोर्स : Social Media

LDA Green Valley Lucknow Projects: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक और इलाका अब हरियाली और मनोरंजन से भरने जा रहा है। लोहिया पथ के पास 1090 चौराहा (समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप) के नजदीक हैदर नहर के किनारे 900 मीटर लंबी नई “ग्रीन वैली” विकसित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक आकर्षक हरित कॉरिडोर तैयार होगा। LDA अधिकारियों के अनुसार यह ग्रीन वैली शहर के बीचों-बीच एक ऐसा स्थान बनेगी जहाँ लोग सुबह-शाम टहल सकेंगे, परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे।

परियोजना का स्वरूप

ग्रीन वैली का विकास हैदर नहर के दोनों किनारों पर किया जा रहा है। लगभग एक किलोमीटर के दायरे में यह क्षेत्र न केवल हरियाली से लबालब होगा, बल्कि नागरिकों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

ये भी पढ़ें

UP Expressway Project: उत्तर प्रदेश को मिलेगा नया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, 22 जिलों और 37 तहसीलों को जोड़ेगा
लखनऊ
बेहतर कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक विकास को भी मिलेगी रफ्तार, प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क और मजबूत होगा फोटो सोर्स :Social Media

प्रमुख विशेषताएँ

  • दोनों ओर पाथवे- सुबह-शाम टहलने और जॉगिंग के लिए सुगम मार्ग।
  • देशी पेड़-पौधे और हरियाली- प्रदूषण घटाने और प्राकृतिक छाया प्रदान करने हेतु स्थानीय प्रजातियों का रोपण।
  • कैफेटेरिया व एंटरटेनमेंट जोन-  परिवारों व युवाओं के लिए हल्के-फुल्के मनोरंजन की सुविधा।
  • गार्ड रूम और सुरक्षा व्यवस्था- आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौबीस घंटे निगरानी।
  • टॉयलेट ब्लॉक -  स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखकर आधुनिक शौचालय।
  • सिटिंग एरिया-  विश्राम और सामाजिक मेलजोल के लिए आरामदायक बेंच और संरचनाएँ।

LDA  के अधिकारियों का कहना है कि यह ग्रीन वैली शहर के व्यस्त क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देगी।

बंधा रोड बनेगी वैकल्पिक मार्ग

ग्रीन वैली के साथ ही, 1090 चौराहा से डीजीपी आवास तक 920 मीटर लंबी बंधा रोड का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह सड़क सिर्फ 10 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इस रोड के बनने से लोहिया पथ और 1090 चौराहे के आसपास यातायात का दबाव कम होगा। commuters को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

क्यों खास है यह ग्रीन वैली

लखनऊ जैसे तेजी से विकसित होते शहर में खुले और हरियाले स्थान लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में, यह परियोजना शहरी जीवन में प्राकृतिक संतुलन बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

  • मनोरंजन और स्वास्थ्य एक साथ - टहलने, दौड़ने और योग जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श स्थान।
  • पर्यावरणीय लाभ-देशी पौधों के रोपण से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और स्थानीय जैव-विविधता को बढ़ावा मिलेगा।
  • परिवारों के लिए आकर्षण- कैफेटेरिया और एंटरटेनमेंट ज़ोन इसे सिर्फ ग्रीन बेल्ट नहीं, बल्कि एक “फैमिली स्पॉट” बनाएंगे।
  • पर्यटन की संभावना -लखनऊ आने वाले पर्यटक भी इसे शहर के बीच स्थित एक खूबसूरत वॉकवे और पिकनिक स्थल के रूप में पसंद करेंगे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के पीछे उद्देश्य शहर में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के बीच लोगों को आराम और सुकून का स्थान उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण के इंजीनियरों के अनुसार निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सभी संसाधन झोंक दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पाथवे का डिज़ाइन आधुनिक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्लिप-रोधी सतह होगी। नहर किनारे सुरक्षा ग्रिल लगाई जाएगी ताकि किसी भी तरह का खतरा न रहे।रात में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर लाइट्स का प्रयोग होगा, जिससे ऊर्जा की बचत भी होगी।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

आसपास के निवासियों और आने-जाने वाले लोगों में इस परियोजना को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। आसपास के कारोबारी मानते हैं कि इससे इलाके का सौंदर्य बढ़ेगा और यहाँ फुटफॉल में वृद्धि होगी। रिहायशी क्षेत्रों के लोग खुश हैं कि उन्हें अब सुबह-शाम टहलने और बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित जगह मिलेगी। युवाओं को उम्मीद है कि यह जगह शहर के बीच एक आधुनिक हैंगआउट स्पॉट साबित होगी।

अन्य चल रही परियोजनाएं

LDA  और नगर निगम लखनऊ मिलकर शहर में कई और हरित कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर छोटे-छोटे ग्रीन ज़ोन, वॉकवे और मिनी पार्क तैयार किए जा रहे हैं। इससे राजधानी को “ग्रीन एंड क्लीन सिटी” बनाने का लक्ष्य है।

लखनऊ के 1090 चौराहे के पास विकसित हो रही यह ग्रीन वैली और बंधा रोड न केवल इलाके के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि नागरिकों को प्रदूषण और भागदौड़ के बीच सुकून का ठिकाना भी देगी। 20 करोड़ की लागत से तैयार यह परियोजना आने वाले समय में राजधानी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो सकती है। जल्द ही यह इलाका शहर के बीचों-बीच हरा-भरा, सुरक्षित और आरामदायक मनोरंजन स्थल बनकर उभरेगा, जो आधुनिक लखनऊ की बदलती तस्वीर का प्रतीक होगा।

ये भी पढ़ें

Lucknow Metro Phase 1B: लखनऊ मेट्रो फेज-1B को मंजूरी: 5801 करोड़ से पुराने लखनऊ तक पहुंचेगी मेट्रो
लखनऊ
फेज-1B को मंजूरी, 11.165 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर खर्च होंगे लगभग ₹5801 करोड़ फोटो सोर्स :Social Media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 09:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA Green Valley: लखनऊ को मिली नई सौगात: 1090 चौराहा के पास बन रही ‘ग्रीन वैली’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.