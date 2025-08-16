Lucknow Metro Phase 1B: लखनऊ मेट्रो फेज-1B को मंजूरी: 5801 करोड़ से पुराने लखनऊ तक पहुंचेगी मेट्रो

Lucknow Metro Phase-1B Approved: राजधानी लखनऊ के नागरिकों के लिए एक और खुशखबरी है। लखनऊ मेट्रो के फेज-1B को केंद्र और राज्य सरकार से हरी झंडी मिल गई है। इस चरण में लगभग 11.165 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत करीब ₹5801 करोड़ अनुमानित है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लखनऊ का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 34 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा।