UP School Celebration: 1.48 करोड़ बच्चों ने दी तिरंगे को सलामी, यूपी के 1.32 लाख स्कूलों में आजादी का उत्सव

बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने मुख्य भवन के सामने राष्ट्र ध्वज फहराया और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और महानिदेशक स्कूल कंचन वर्मा के संदेशों का वाचन किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) में निदेशक गणेश कुमार ने ध्वजारोहण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को समझने का दिन है।