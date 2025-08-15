Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी पर सजा लखनऊ का सराफा बाजार, हल्की डिजाइनर चांदी के आभूषणों से लुभा रहे बाल गोपाल

Krishna Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व करीब आते ही लखनऊ का चौक सराफा बाजार रंग-बिरंगी रोशनी, भव्य सजावट और भगवान श्रीकृष्ण के आभूषणों की चकाचौंध से जगमगाने लगा है। इस बार चांदी के बढ़ते दामों के बावजूद व्यापारियों ने खरीदारों की जेब का ध्यान रखते हुए हल्के और आकर्षक डिजाइनर आभूषण बाजार में उतारे हैं। नंदलाल की सजावट के लिए इस बार ऐसे उत्पादों की भरमार है, जिन्हें हर वर्ग का खरीदार आसानी से खरीद सकता है।