Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी पर सजा लखनऊ का सराफा बाजार, हल्की डिजाइनर चांदी के आभूषणों से लुभा रहे बाल गोपाल

Krishna Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व करीब आते ही लखनऊ का चौक सराफा बाजार रंग-बिरंगी रोशनी, भव्य सजावट और भगवान श्रीकृष्ण के आभूषणों की चकाचौंध से जगमगाने लगा है। इस बार चांदी के बढ़ते दामों के बावजूद व्यापारियों ने खरीदारों की जेब का ध्यान रखते हुए हल्के और आकर्षक डिजाइनर आभूषण बाजार में उतारे हैं। नंदलाल की सजावट के लिए इस बार ऐसे उत्पादों की भरमार है, जिन्हें हर वर्ग का खरीदार आसानी से खरीद सकता है।
चांदी के दाम में तेजी के कारण बाजार में इस बार बड़े आकार के भारी आभूषणों की बजाय हल्के डिजाइनर आइटम लाए गए हैं। चौक सराफा के व्यापारी विनोद महेश्वरी के अनुसार, "खरीदारों की जेब पर बोझ न पड़े, इसके लिए बाजार में 50 फीसदी तक हल्के आभूषण तैयार कराए गए हैं। इस बार 600 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के आभूषण उपलब्ध हैं।"
इस बार बाजार में हल्के डिजाइनर चांदी के आभूषण खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें प्रभु की बांसुरी, मुकुट, आभूषण सेट, कंडल, कड़े और छोटे झांझर से लेकर पूरी पोशाक तक का सेट मौजूद है। ये सभी उत्पाद 600 रुपये से शुरू होकर अलग-अलग डिजाइन और वजन के हिसाब से खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं।
लखनऊ बलियन एंड सराफा एसोसिएशन के रीजनल हेड अनुराग रस्तोगी के मुताबिक, "व्यापारी पूरी तैयारी के साथ बाजार में मौजूद हैं, लेकिन खरीदार अभी कम आ रहे हैं। चांदी के दाम बढ़ने के कारण लोग पहले की तरह बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे। इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि कोई भी ग्राहक खाली हाथ बाजार से न लौटे।"
जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए चौक सराफा बाजार को विशेष तरीके से सजाया गया है। दुकानों पर रोशनी की झालरें, भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां और छोटे-छोटे मंदिर सजे हुए हैं। हर दुकान पर बाल गोपाल के विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं और आभूषण रखे गए हैं। बच्चों के लिए खास डिजाइन के उत्पाद भी इस बार बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
विनोद महेश्वरी का कहना है कि इस बार ज्यादातर खरीदार हल्के और आकर्षक डिजाइन पसंद कर रहे हैं। "भारी वजन के आभूषणों की बजाय लोग छोटे और खूबसूरत सेट खरीद रहे हैं। बाजार में हर रेंज के लिए विकल्प मौजूद हैं।" वहीं, अनुराग रस्तोगी ने कहा, "हम चाहते हैं कि जन्माष्टमी पर कोई भी भक्त निराश न हो। इसी वजह से हमने हल्के आभूषण और छोटे लड्डू गोपाल तैयार कराए हैं।"
कई दुकानदारों ने जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष ऑफर भी दिए हैं। कुछ दुकानों पर डिस्काउंट और गिफ्ट पैक की व्यवस्था की गई है ताकि खरीदार आसानी से अपनी पसंद का सामान ले सकें।
त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार के व्यापारी पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अंतिम समय में खरीदारों की भीड़ बढ़ेगी। लखनऊ का सराफा बाजार हमेशा से जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियों के लिए प्रसिद्ध रहा है और इस बार भी नंदलाल के भक्तों के लिए यहां विशेष माहौल देखने को मिल रहा है।