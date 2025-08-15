Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी पर सजा लखनऊ का सराफा बाजार, हल्की डिजाइनर चांदी के आभूषणों से लुभा रहे बाल गोपाल

Janmashtami 2025: कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों से लखनऊ का चौक सराफा बाजार जगमगा उठा है। चांदी के बढ़ते दाम के बावजूद व्यापारियों ने हल्के और आकर्षक डिजाइनर आभूषण पेश किए हैं। बाल गोपाल को सजाने के लिए मुकुट, बांसुरी, परिधान और आभूषण सेट हर बजट में उपलब्ध हैं। खरीदारों के इंतजार में बाजार पूरी तरह तैयार है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 15, 2025

बाजार में चमके हल्के चांदी के आभूषण, बाल गोपाल की सजावट में नई रौनक फोटो सोर्स : Patrika
बाजार में चमके हल्के चांदी के आभूषण, बाल गोपाल की सजावट में नई रौनक फोटो सोर्स : Patrika

Krishna Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व करीब आते ही लखनऊ का चौक सराफा बाजार रंग-बिरंगी रोशनी, भव्य सजावट और भगवान श्रीकृष्ण के आभूषणों की चकाचौंध से जगमगाने लगा है। इस बार चांदी के बढ़ते दामों के बावजूद व्यापारियों ने खरीदारों की जेब का ध्यान रखते हुए हल्के और आकर्षक डिजाइनर आभूषण बाजार में उतारे हैं। नंदलाल की सजावट के लिए इस बार ऐसे उत्पादों की भरमार है, जिन्हें हर वर्ग का खरीदार आसानी से खरीद सकता है।

बढ़े दाम, हल्के आभूषणों की डिमांड

चांदी के दाम में तेजी के कारण बाजार में इस बार बड़े आकार के भारी आभूषणों की बजाय हल्के डिजाइनर आइटम लाए गए हैं। चौक सराफा के व्यापारी विनोद महेश्वरी के अनुसार, "खरीदारों की जेब पर बोझ न पड़े, इसके लिए बाजार में 50 फीसदी तक हल्के आभूषण तैयार कराए गए हैं। इस बार 600 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के आभूषण उपलब्ध हैं।"

ये भी पढ़ें

UP Schools: योगी बोले- यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं, शिक्षा होगी और आधुनिक
लखनऊ
प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं         फोटो सोर्स :Patrika

एक नजर में कीमतें (रुपये)

  • सोने के बाल गोपाल: ₹45,000 से ₹2,00,000
  • चांदी की माखन होड़ी: ₹5,000 से ₹40,000
  • चांदी के लड्डू गोपाल: ₹3,000 से ₹20,000
  • चांदी की बांसुरी: ₹1,000 से ₹25,000
  • पालना स्पेशल: ₹1,000 से ₹7,500
  • मटकी: ₹100 से ₹150
  • परिधान: ₹20 से ₹4,000
  • पगड़ी: ₹20 से ₹500

लड्डू गोपाल के लिए नई डिजाइनर रेंज

इस बार बाजार में हल्के डिजाइनर चांदी के आभूषण खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें प्रभु की बांसुरी, मुकुट, आभूषण सेट, कंडल, कड़े और छोटे झांझर से लेकर पूरी पोशाक तक का सेट मौजूद है। ये सभी उत्पाद 600 रुपये से शुरू होकर अलग-अलग डिजाइन और वजन के हिसाब से खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं।

खरीदारों के इंतजार में व्यापारी

लखनऊ बलियन एंड सराफा एसोसिएशन के रीजनल हेड अनुराग रस्तोगी के मुताबिक, "व्यापारी पूरी तैयारी के साथ बाजार में मौजूद हैं, लेकिन खरीदार अभी कम आ रहे हैं। चांदी के दाम बढ़ने के कारण लोग पहले की तरह बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे। इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि कोई भी ग्राहक खाली हाथ बाजार से न लौटे।"

बाजार की चहल-पहल और सजावट

जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए चौक सराफा बाजार को विशेष तरीके से सजाया गया है। दुकानों पर रोशनी की झालरें, भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां और छोटे-छोटे मंदिर सजे हुए हैं। हर दुकान पर बाल गोपाल के विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं और आभूषण रखे गए हैं। बच्चों के लिए खास डिजाइन के उत्पाद भी इस बार बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

व्यापारियों के अनुसार ट्रेंड

विनोद महेश्वरी का कहना है कि इस बार ज्यादातर खरीदार हल्के और आकर्षक डिजाइन पसंद कर रहे हैं। "भारी वजन के आभूषणों की बजाय लोग छोटे और खूबसूरत सेट खरीद रहे हैं। बाजार में हर रेंज के लिए विकल्प मौजूद हैं।" वहीं, अनुराग रस्तोगी ने कहा, "हम चाहते हैं कि जन्माष्टमी पर कोई भी भक्त निराश न हो। इसी वजह से हमने हल्के आभूषण और छोटे लड्डू गोपाल तैयार कराए हैं।"

ग्राहकों के लिए ऑफर और सुविधाएं

कई दुकानदारों ने जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष ऑफर भी दिए हैं। कुछ दुकानों पर डिस्काउंट और गिफ्ट पैक की व्यवस्था की गई है ताकि खरीदार आसानी से अपनी पसंद का सामान ले सकें।

त्योहार की रौनक बढ़ाने को आतुर बाजार

त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार के व्यापारी पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अंतिम समय में खरीदारों की भीड़ बढ़ेगी। लखनऊ का सराफा बाजार हमेशा से जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियों के लिए प्रसिद्ध रहा है और इस बार भी नंदलाल के भक्तों के लिए यहां विशेष माहौल देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

79th Independence Day: 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन
लखनऊ
सीएम योगी ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, स्वाधीनता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि फोटो सोर्स : Patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी पर सजा लखनऊ का सराफा बाजार, हल्की डिजाइनर चांदी के आभूषणों से लुभा रहे बाल गोपाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.