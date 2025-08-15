Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

79th Independence Day: 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन

CM Yogi Adityanath Hoists Tricolor: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को रेखांकित किया और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को आत्मनिर्भर भारत व भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक बताया।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 15, 2025

सीएम योगी ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, स्वाधीनता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि फोटो सोर्स : Patrika
सीएम योगी ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा, स्वाधीनता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि फोटो सोर्स : Patrika

79th Independence Day Program: भारत के 79 वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के 5, कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के उन सभी महान सेनानियों को नमन किया, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्षों के परिणामस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिली।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्वतंत्रता केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और अन्य स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के प्रत्येक कोने से आए क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और भारत को एक सूत्र में बाँधा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, “देश की आजादी असंख्य क्रांतिकारियों के त्याग और संघर्ष का परिणाम है। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम उनकी विरासत को और सशक्त बनाएँगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारा संविधान सामाजिक न्याय, बंधुता और समानता के संकल्पों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है।”

ऑपरेशन सिंदूर को बताया आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने हाल ही में सफल रहे 'ऑपरेशन सिंदूर' का ज़िक्र करते हुए भारतीय सेना की वीरता और स्वदेशी रक्षा तकनीक की शक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा सामर्थ्य को भी दर्शाता है। सीएम ने स्पष्ट कहा कि मिसाइलों, ड्रोन और अन्य स्वदेशी हथियारों की उपलब्धता हमारे लिए गर्व की बात है।

वोकल फॉर लोकल और यूपी का ओडीओपी मॉडल

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लागू 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना को प्रधानमंत्री मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान की मजबूती बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के ज़रिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिली है। आधुनिक डिज़ाइन, तकनीक और पैकेजिंग के प्रयोग से छोटे उद्योगों और कारीगरों को नया जीवन मिला है। योगी ने कहा कि हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए और इसे स्वतंत्रता दिवस का व्यक्तिगत संकल्प बनाना चाहिए।

संविधान की भूमिका और सामाजिक न्याय

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत का संविधान इस अमृत काल में राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने का कार्य कर रहा है। सम और विषम परिस्थितियों में संविधान ने हमेशा देश के भीतर एकता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि हमें संविधान के इन मूल्यों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बन सके।

आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सराहना

योगी आदित्यनाथ ने आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने में उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राज्य के कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, वह देशभर में उदाहरण है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँ।

देशवासियों से राष्ट्र निर्माण का आह्वान

सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएँ और विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान दें।

“भारत आज एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और आने वाले वर्षों में 'विजन-2047' को साकार करने में सहयोग करें,” मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्य बातें 

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
  • प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
  • 'ऑपरेशन सिंदूर' को भारत की आत्मनिर्भरता और भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक कहा।
  • ओडीओपी योजना को वोकल फॉर लोकल अभियान की मजबूती बताया।
  • संविधान की भूमिका और सामाजिक न्याय पर ज़ोर दिया।
  • आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में यूपी पुलिस की सराहना की।
  • युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करने का आह्वान।

