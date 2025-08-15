UP Assembly 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सम्पन्न, सभी विधायी कार्य हुए पूर्ण, कई अहम विधेयक पारित

UP Monsoon Assembly Session: उत्तर प्रदेश की अठारहवीं विधानसभा का वर्ष 2025 का द्वितीय (मानसून) सत्र 11 अगस्त से प्रारम्भ होकर 14 अगस्त 2025 को सम्पन्न हुआ। 13 और 14 अगस्त को अनवरत उपवेशन के उपरांत सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चार दिन तक चले इस सत्र में कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हुई और सभी निर्धारित विधायी कार्य पूरे किए गए।
मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की कुल कार्यवाही 32 घंटे 28 मिनट तक चली। इसमें केवल 00 घंटे 43 मिनट का स्थगन समय रहा, जबकि 31 घंटे 45 मिनट कार्यवाही बिना किसी अवरोध के चली। यह दर्शाता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण माहौल में बहस और चर्चा हुई।
मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति या बहुमत से पारित किए गए, जिनमें शामिल हैं –
इन विधेयकों के पारित होने से शिक्षा, कराधान, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन, लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया में सुधार तथा विधायकों और मंत्रियों की सुविधाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर प्रभावी बदलाव होंगे।
मानसून सत्र की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि सदन की कार्यवाही काफी हद तक अनुशासित रही। विभिन्न दलों के सदस्यों ने महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की। स्पीकर ने भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। स्थगन का समय बेहद सीमित रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि अधिकांश समय विधायक मुद्दों पर बहस करने में व्यस्त रहे, न कि हंगामे में।
ऑनलाइन माध्यम से 91% से अधिक प्रश्न प्राप्त होना विधानसभा की कार्यप्रणाली में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण का संकेत देता है। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि समय की बचत और कार्यकुशलता में भी सहायक है। चार दिन तक चले मानसून सत्र में न केवल सभी विधायी कार्य पूरे हुए, बल्कि सरकार और विपक्ष ने मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की। महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ-साथ सदन की कार्यवाही में शांति और अनुशासन ने एक सकारात्मक संदेश दिया।आगामी सत्रों में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली की अपेक्षा की जा रही है, जिससे विधानसभा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।