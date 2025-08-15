UP Assembly 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सम्पन्न, सभी विधायी कार्य हुए पूर्ण, कई अहम विधेयक पारित

ऑनलाइन माध्यम से 91% से अधिक प्रश्न प्राप्त होना विधानसभा की कार्यप्रणाली में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण का संकेत देता है। यह बदलाव न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि समय की बचत और कार्यकुशलता में भी सहायक है। चार दिन तक चले मानसून सत्र में न केवल सभी विधायी कार्य पूरे हुए, बल्कि सरकार और विपक्ष ने मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की। महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ-साथ सदन की कार्यवाही में शांति और अनुशासन ने एक सकारात्मक संदेश दिया।आगामी सत्रों में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली की अपेक्षा की जा रही है, जिससे विधानसभा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।