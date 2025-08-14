CM Yogi Speech: मुख्यमंत्री योगी का नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर तंज, कहा–इस उम्र में दुश्मनी नहीं, घर बुलाकर भोजन कराइए, इलाज में ब्रजेश पाठक ही काम आएंगे

गुरुवार को यूपी विज़न 2047 पर 24 घंटे की अनवरत चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकती है। योगी ने कहा, “भारत तभी विकसित बनेगा जब सभी राज्य अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से जो गंभीर चर्चा सदन में हुई है, वह लोकतंत्र की सशक्तता और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करती है।”