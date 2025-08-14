Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

CM Yogi Speech: मुख्यमंत्री योगी का नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर तंज, कहा–इस उम्र में दुश्मनी नहीं, घर बुलाकर भोजन कराइए, इलाज में ब्रजेश पाठक ही काम आएंगे

Yogi Adityanath Sharp Jibe at Opposition Leader:  उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर व्यक्तिगत अंदाज़ में तंज कसते हुए योगी ने कहा – “इस उम्र में दुश्मनी नहीं रखिए, घर बुलाकर भोजन कराइए, और इलाज की ज़रूरत हो तो ब्रजेश पाठक मौजूद हैं।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 14, 2025

योगी का तंज: इस उम्र में दुश्मनी नहीं, घर बुलाकर भोजन कराइए – इलाज के लिए ब्रजेश पाठक मौजूद       फोटो सोर्स : Patrika
योगी का तंज: इस उम्र में दुश्मनी नहीं, घर बुलाकर भोजन कराइए – इलाज के लिए ब्रजेश पाठक मौजूद       फोटो सोर्स : Patrika

CM Yogi Speech UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें न केवल राजनीतिक नसीहत दी बल्कि व्यक्तिगत अंदाज़ में तंज कसते हुए कहा – “इस उम्र में दुश्मनी नहीं रखिए, हमें घर बुलाकर भोजन कराइए, और इलाज की ज़रूरत हो तो हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपके लिए मौजूद हैं।”

गुरुवार को यूपी विज़न 2047 पर 24 घंटे की अनवरत चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकती है। योगी ने कहा, “भारत तभी विकसित बनेगा जब सभी राज्य अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से जो गंभीर चर्चा सदन में हुई है, वह लोकतंत्र की सशक्तता और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करती है।”

UP Assembly 2025 : 2017 के बाद यूपी की नई उड़ान: सीएम योगी बोले- बीमारू से विकसित की ओर बढ़ा प्रदेश
लखनऊ
2017 से पहले यूपी पिछड़ा, अब बढ़ रही तेज़ी से आगे फोटो सोर्स : Patrika

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का दावा

सीएम योगी ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी के 1 लाख 56 हजार शिक्षा परिषद के स्कूल बदहाल स्थिति में थे और बंद होने की कगार पर थे। “हमने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। आज न केवल शिक्षा का स्तर सुधरा है बल्कि गरीब बच्चों को भी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं,” उन्होंने कहा।

माता प्रसाद पांडेय पर सीधा कटाक्ष

मुख्यमंत्री योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को संबोधित करते हुए कहा, “आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, जब अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों द्वारा संचालित होने लगते हैं तो कभी-कभी आपको मुर्गा भी याद आने लगता है।” उन्होंने आगे कहा, “इस उम्र में राजनीति में कटुता नहीं होनी चाहिए। हमें बुलाइए, भोजन कराइए, और इलाज की जरूरत हो तो ब्रजेश पाठक आपके लिए हैं।”

आध्यात्मिक विरासत और विकास पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अपनी आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है और साथ ही विकास की गति को भी बनाए रखे हुए है। उन्होंने पंडित श्याम नारायण पांडेय की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा – “उत्तर प्रदेश की विरासत पर हर कोई नहीं बैठ सकता। यह महाकाल का आसन है, जिस पर किसी का शासन नहीं, बल्कि आशीर्वाद और सेवा भाव चाहिए।”

पक्ष और विपक्ष का आभार

मुख्यमंत्री ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र का मंच गरिमापूर्ण चर्चा और संवाद से ही मजबूत होता है। उन्होंने कहा, “हमारा सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल में देश की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह आत्मावलोकन का अवसर है और हमें यह देखना होगा कि 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा।”

पीएम मोदी के विजन का उल्लेख

योगी आदित्यनाथ ने 2023 के वैश्विक निवेशक सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को देश की विकास यात्रा का प्रमुख केंद्र बताया था। “आज भारत अगर दुनिया के लिए प्राइम स्पॉट है तो यूपी उस भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला राज्य बन चुका है,” उन्होंने कहा।

2047 तक विकसित भारत का संकल्प

सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कई संकल्प लिए थे। “उनमें सबसे अहम संकल्प यह था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में पूरी निष्ठा और सामूहिक प्रयास से काम कर रहा है। यही चर्चा इस सत्र का सार है,” उन्होंने कहा।

UP Assembly: यूपी बना देश का सबसे बड़ा विद्युत आपूर्तिकर्ता, हरित ऊर्जा पर जोर: ए.के. शर्मा
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में बिजली प्रबंधन पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का जोरदार जवाब फोटो सोर्स : Patrika

Published on:

14 Aug 2025 11:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM Yogi Speech: मुख्यमंत्री योगी का नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय पर तंज, कहा–इस उम्र में दुश्मनी नहीं, घर बुलाकर भोजन कराइए, इलाज में ब्रजेश पाठक ही काम आएंगे

