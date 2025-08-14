UP Assembly: यूपी बना देश का सबसे बड़ा विद्युत आपूर्तिकर्ता, हरित ऊर्जा पर जोर: ए.के. शर्मा

मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि "जिन दलों ने बिजली का निजीकरण शुरू किया, वही आज निजीकरण का विरोध कर रहे हैं।"उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका विक्रम-बेताल के बेताल जैसी है-जो हमेशा भ्रम फैलाने का काम करता है। "सूपवा त सुपवा, चलनियों बोले वाली कहावत याद आती है"मंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेमानी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में न बिजली उत्पादन बढ़ाया, न ट्रांसमिशन नेटवर्क सुधारा। "कांग्रेस के लंबे शासनकाल में देश अंधकार में डूबा रहा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में औसत पीक डिमांड 13,000 MW थी, जबकि अब यह बढ़कर 30,000 MW हो चुकी है। 2017 की तुलना में आज दोगुने से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है।"