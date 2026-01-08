Amitabh Thakur Health Update: जेल में अचानक बिगड़ी अमिताभ ठाकुर की तबीयत, देवरिया-गोरखपुर के बाद लखनऊ पीजीआई में भर्ती

घटना का क्रम बताते हुए अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर देवरिया की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई थी। पुलिस उन्हें जेल से अदालत लेकर गई थी, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पेशी के बाद उन्हें शाम करीब तीन बजे वापस जेल लाया गया। जेल सूत्रों के अनुसार, रात करीब 9:30 बजे अमिताभ ठाकुर ने भोजन किया और उसके बाद कुछ समय तक लिखने-पढ़ने में लगे रहे। इसके बाद रात करीब 12 बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द के साथ घबराहट और बेचैनी भी बढ़ने लगी, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।