8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

Amitabh Thakur Health Update: जेल में अचानक बिगड़ी अमिताभ ठाकुर की तबीयत, देवरिया-गोरखपुर के बाद लखनऊ पीजीआई में भर्ती

Amitabh Thakur Admitted to PGI Lucknow: देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें देवरिया और गोरखपुर होते हुए लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती ठाकुर की हालत गंभीर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 08, 2026

कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती, चार डॉक्टरों की विशेष टीम कर रही निगरानी, हालत गंभीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती, चार डॉक्टरों की विशेष टीम कर रही निगरानी, हालत गंभीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Amitabh Thakur Health : देवरिया जिला जेल में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तबीयत मंगलवार देर रात अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पहले देवरिया मेडिकल कॉलेज, फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बुधवार को स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआई) रेफर कर दिया। फिलहाल अमिताभ ठाकुर को पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पीजीआई पीआरओ ने बताया कि समय- समय पर अमिताभ ठाकुर के स्वास्थ्य की जानकारी जारी कर दी जाएगी। जैसे पीजीआई प्रशासन हमेशा से करता आया हैं।

पीजीआई में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी

पीजीआई निदेशक प्रो. आर.के. धीमान ने बताया कि अमिताभ ठाकुर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उनकी स्थिति को देखते हुए चार डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी और इलाज में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी रूटीन और विशेष जांचें दोबारा कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। डॉक्टरों के अनुसार, अमिताभ ठाकुर की ईसीजी रिपोर्ट काफी खराब आई है, जो चिंता का विषय है। इसी वजह से उन्हें गोरखपुर से उच्च चिकित्सा केंद्र पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया।

हार्ट की दवा न लेने से बिगड़ी हालत

पीजीआई प्रशासन के मुताबिक, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि अमिताभ ठाकुर पिछले नौ दिनों से हृदय से संबंधित नियमित दवाएं नहीं ले रहे थे। डॉक्टरों का मानना है कि दवा में यह अंतराल उनकी तबीयत बिगड़ने का एक बड़ा कारण हो सकता है। विशेषज्ञ चिकित्सक अब दवा और इलाज के माध्यम से उनकी स्थिति को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि, राहत की बात यह है कि बुधवार को कराई गई ट्रोप-आई (Troponin-I) जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं हुई है। यह जांच हार्ट अटैक की पहचान के लिए सबसे अहम मानी जाती है। इसके बावजूद डॉक्टर किसी भी तरह का जोखिम लेने के पक्ष में नहीं हैं और हर पहलू से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जा रही है।

जेल में रात को अचानक बढ़ा दर्द

घटना का क्रम बताते हुए अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर देवरिया की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई थी। पुलिस उन्हें जेल से अदालत लेकर गई थी, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पेशी के बाद उन्हें शाम करीब तीन बजे वापस जेल लाया गया। जेल सूत्रों के अनुसार, रात करीब 9:30 बजे अमिताभ ठाकुर ने भोजन किया और उसके बाद कुछ समय तक लिखने-पढ़ने में लगे रहे। इसके बाद रात करीब 12 बजे उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द के साथ घबराहट और बेचैनी भी बढ़ने लगी, जिससे स्थिति गंभीर हो गई।

जेल प्रशासन की तत्परता

अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ते ही जेल प्रशासन ने बिना देरी किए उन्हें तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां प्राथमिक जांच और उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। गोरखपुर में शुरुआती जांच के दौरान हार्ट अटैक की आशंका जताई गई, जिससे चिंता और बढ़ गई। हालांकि, विस्तृत जांच और ट्रोप-आई रिपोर्ट आने के बाद हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बावजूद ईसीजी रिपोर्ट संतोषजनक न होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ पीजीआई भेजने का फैसला लिया।

अमिताभ ठाकुर को कानूनी मोर्चे पर भी राहत नहीं 

स्वास्थ्य संकट के साथ-साथ अमिताभ ठाकुर को कानूनी मोर्चे पर भी राहत नहीं मिल पाई है। उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ऐसे में जेल में रहते हुए उनकी बिगड़ती तबीयत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके समर्थकों और परिजनों का कहना है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी की सेहत को देखते हुए उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा और मानवीय आधार पर राहत मिलनी चाहिए। वहीं, प्रशासन का कहना है कि उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

समर्थकों और संगठनों में चिंता

अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही उनके समर्थकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकार संगठनों में चिंता का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी सेहत को लेकर लगातार अपडेट मांग रहे हैं और बेहतर इलाज की अपील कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने यह सवाल भी उठाया है कि यदि किसी बंदी को पहले से हृदय संबंधी बीमारी है, तो उसकी नियमित दवाओं और स्वास्थ्य जांच को लेकर और अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए।

डॉक्टरों की राय: अगला 48 घंटे अहम

पीजीआई के चिकित्सकों के अनुसार, अमिताभ ठाकुर के इलाज के लिहाज से अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हैं। इस दौरान उनकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर आगे की जांच या विशेष प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

पुष्पराज सिंह की पहल,लखनऊ में PCS अधिकारियों को मिलेगा अपना भवन और गेस्ट हाउस
लखनऊ
प्रदेश में पहली बार पीसीएस संघ की ऐतिहासिक पहल, कार्यालय और गेस्ट हाउस की होगी सुविधा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Amitabh Thakur Health Update: जेल में अचानक बिगड़ी अमिताभ ठाकुर की तबीयत, देवरिया-गोरखपुर के बाद लखनऊ पीजीआई में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा के कद्दावर नेता व दुद्धी विधायक विजय सिंह गोंड का निधन, आदिवासी राजनीति को लगा बड़ा झटका

लखनऊ के एसजीपीजीआई में चल रहा था इलाज, लंबे समय से थे गंभीर रूप से बीमार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

SIR ने BJP और सपा की उड़ाई नींदे! कम मार्जिन वाली सीटों पर हो सकता है बड़ा ‘खेल’

bjp or samajwadi party who will suffer more after sir cm yogi also worried know political equations
लखनऊ

‘अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा…’ गिरफ्तारी पर रोक के बाद पहली बार बोली सिंगर नेहा सिंह राठौर

neha singh rathore pahalgam attack case
लखनऊ

पुष्पराज सिंह की पहल,लखनऊ में PCS अधिकारियों को मिलेगा अपना भवन और गेस्ट हाउस

प्रदेश में पहली बार पीसीएस संघ की ऐतिहासिक पहल, कार्यालय और गेस्ट हाउस की होगी सुविधा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Weather: आगामी पश्चिमी विक्षोभ से 9 जनवरी के बाद प्रदेश में कोहरे और ठंड में मिल सकती है राहत

पश्चिमी विक्षोभ के असर से 8 जनवरी के बाद प्रदेश में कोहरे और ठंड से मिल सकती है राहत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.