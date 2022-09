बसपा प्रमुख मायावती ने BJP को बताया घोर जातिवाद, विपक्ष पर किया तीखा हमला

बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए भाजपा को घोर जातिवाद, साम्प्रदायिक व जनहित विरोधी पार्टी बताया। जबकि सपा पर हमला बोलते हुए उसे बीजेपी के सामने विफल बताया।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा मॉनसून सत्र में जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष का वाद.विवाद चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए एक साथ हमला बोला है। मायावती ने कहा कि भाजपा घोर जातिवाद, साम्प्रदायिक व जनहित विरोधी पार्टी है। जबकि सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की सेक्युलर शक्तियों ने सपा को वोट देकर प्रमुख व‍िपक्षी पार्टी तो बनाया पर वो भाजपा के सामने हर कदम पर व‍िफल साब‍ित हो रही है।

