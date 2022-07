बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे : 16 जुलाई को लोकार्पण में 1500 बसों से आएंगे एक लाख लोग, पीएम करेंगे सम्बोन्धित

PM Modi Bundelkhand Visit: उरई के कैथेरी टोल प्लाजा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण के दौरान आयोजित होने वाली जनसभा के लिए तैयार हो रहा वाटरप्रूफ पंडाल। इतना ही नहीं बल्कि...

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 1500 बसों से एक लाख लोग पहुंचेंगे। बसों के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। ट्रैफिक संचालन के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे से गुजरने वाले बड़े वाहनों का रूट डायवर्ट कर उनको कोंच की ओर से निकाला जाएगा।

Bundelkhand Expressway: One lakh people come in 1500 buses PM Modi inaugurate on July 16