गणतंत्र दिवस पर देश का गौरव बढ़ाएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु, वीरता के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से होंगे सम्मानित

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यात्रा आज देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए उनका नाम एक नई उम्मीद के रूप में उभरा है। उनके साहस और अनुशासन ने यह संदेश दिया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और देश के प्रति निष्ठा से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का परचम लहराया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में उनके योगदान का असर भारत की नई पीढ़ी की सोच और करियर विकल्पों पर साफ दिखाई देगा।