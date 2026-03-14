सही जानकारी लेनी चाहिए थी…. Rahul Gandhi के बयान पर Delhi University ने जताई कड़ी आपत्ति

राहुल गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के संस्थापक कांशी राम की जयंती के अवसर पर आयोजित 'संविधान सम्मेलन' को संबोधित करते हुए दावा किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय जाति के आधार पर छात्रों को इंटरव्यू में फेल किया जाता है। उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया था। इंटरव्यू छात्रों को छांटने का एक तरीका है। वे आपसे आपकी जाति पूछते हैं, और फिर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं।'