अब अतीक अहमद की बारी, सीबीआई ने कसा शिकंजा, इन जगहों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी

लखनऊ. अवैध खनन (Illegal Mining) मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) व चीनी मिल घोटाले (Sugar Mill Scam) में बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) सुप्रीमो मायावती (Mayawati) के करीबियों के बाद अब सीबीआई (CBI) ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique Ahmed) पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अहमदबाद जेल में कैद चल रहे अतीक अहमद के लखनऊ व प्रयागराज समेत छह ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी एक व्‍यापारी के अपहरण और उसे जेल में लाकर प्रताड़ित करने व उसकी प्रापर्टी हथियाने की घटना की जांच से जुड़ी है। इसके चलते सीबीआई ने पूर्व सांसद व उनके सहयोगियों के लखनऊ और इलाहाबाद सहित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है।

छापेमारी के दौरान पीएसी तैनात-

सीबीआई द्वारा बुधवार सुबह ही पूर्व सांसद अतीक अहमद के छह ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंच गई। छापेमारी के दौरान पीएसी को भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई अतीक के करीबी रेहान खान के घर भी पहुंची है। करीब पांच गाड़ियों में पीएसी, तीन गाड़ियों में आरएएफ के साथ कई स्थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है।

Central Bureau of Investigation is conducting searches at 6 locations including Lucknow & Prayagraj at the premises of former Samajwadi Party MP, Atiq Ahmed and others, in an ongoing investigation of a case related to alleged incident of abduction and assaulting of a businessman. pic.twitter.com/O9eqdOBCfh