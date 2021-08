नौकरी खोने वालों का दो साल तक पीएफ भरेगी केंद्र सरकार, वित्त मंत्री का ऐलान

Central Government Big Relief said Will Fill pf Of Those who Lost Job- कोरोना काल (Corona Virus) में नौकरी खोने वालों के लिए राहत भरी खबर है। जो लोग कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हो गए उनका पीएफ 2022 तक सरकार भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)ने यह ऐलान किया है