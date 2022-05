एक जून से यूपी में सबसे सस्ता होगा चिकन, खाने वालों की होगी जबरदस्त पार्टी

Chicken Price Decreased in UP: उत्तर प्रदेश में चिकन अब सस्ता होगा। जून से कीमतों में गिरावट आएगी। प्रदेश सरकार अब प्रदेश में पोल्ट्री का व्यापार बढ़ाएगी।

Updated: May 19, 2022 06:25:57 pm

महंगाई का ग्रहण चिकन और अंडे में भी लगा है लेकिन इसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाओं में संशोधन किया है। प्रदेश में अब चिकन और अंडे का उत्पादन तीन गुना बढ़ दिया जाएगा। इससे प्रदेश को अन्य राज्यों से अंडा या फिर च्कन खरीदना नहीं पड़ेगा। हर रोज जितना अंडा खाने को चाहिए, उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यही हाल चिकन का भी है। चिकन की मांग इतनी बै कि पूरी नहीं हो पा रही। मजबूरन डिमांड पूरी करने के लिए पंजाब और आंध्रा प्रदेश से अंडा और चिकन खरीदना पड़ रहा है। इस लिए अब योगी सरकार प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। ही अंडे और चिकन के उत्पादन को बढ़ावा देगी। सरकार द्वारा मुर्गी पालन नीति में बदलाव करने का प्लान बन रहा है। जल्द ही संशोधन को लेकर प्रस्ताव आ सकता है।

