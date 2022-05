काशी-मथुरा की जंग लड़ रही छह महिलाओं की है रोचक कहानी

Gyanvapi and Mathura Update: देश में इन दिनों ज्ञानवारी-गौरी श्रृंगार और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लेकर मामला चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते है ये जंग किसने और कैसे शुरू की।

Updated: May 19, 2022 04:29:35 pm

देशभर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी परिसर मुद्दा चल रहा है। सभी की निगाहें इसके फैसले पर टिकी हैं। विवाद में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया है। ये सुनवाई को टालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद लिया गया। एक प्रश्न सभी के मन में है कि इतनें दिनों बाद अचानक मुद्दा कहां से शुरु हुआ। मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा। इसके पीछे पांच महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने निरीक्षण और सर्वे के आदेश दिए।

