Mansoon Update: बरस रही आग को बुझाएगी झमाझम बारिश, इन शहरों में आंधी-पानी का अलर्ट जारी

Mansoon Update 2022: देश में भयंकर गर्मी कहर बरपा रही। इससे उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। लेकिन मानसून की आहट से लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी।

Updated: May 18, 2022 12:16:32 am

देश में जहां अधिकतम तापमान 50 डिग्री तो वहीं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियल तक पहुंच गया है। गर्मी की कहर से इंसान से लेकर जीव-जंतु सभी परेशान है। गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। तेज धूप व सुबह से बह रही गर्म हवा से ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर पारा तेजी से चढ़ेगा। लेकिन पछुवा के साथ उत्तर दिशा की मिली जुली हवा के चलते अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर ठिठक गया। पिछले कई दिन से बुंदेलखंड का इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं बहु प्रतीक्षित मानसून ने देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सक्रियता के साथ अपनी दस्तक दे दी है। इस लिहाज से देश में मानसून ने इस बार करीब सप्ताह भर पहले ही दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने मानसून के साथ ही प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावनाएं जताई है।

मौसम विज्ञान विभाग के प्रभारी डा. दिनेश साहा के अनुसार सुबह से मौसम में जो तल्खी दिखी उससे तो लगा कि दिन का तापमान काफी बढ़ेगा लेकिन पछुवा के साथ उत्तर की हवा चलने से पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर रुक गया। वहीं झांसी, आगरा, कानपुर सूरज की तेज तपन में तप रहे हैं। हवा की गति एक से 14 किमी. प्रति घंटा रिकार्ड़ की गई है। वातावरण में नमी 15 से 25 प्रतिशत तक रही है।

