रोटियों के ही नहीं ब्रेड और बिस्कुट की भी देनी होगी अधिक कीमत, गेंहू की इतनी बढ़ी कीमतें

Wheat Price Hike: गेहूं के दाम बढने से रोटियों से लेकर ब्रेड-बिस्कुट सभी के दामों में बढ़ोत्तरी होने वाली है। आने वाले दिनों में गेहूं के दामों में इजाफा हो सकता है। सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों के न पहुंचने पर सरकार कीमतों में बदलाव करेगी।

पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने-पीने की वस्तुओं में मंहगाई बढ़ गई है। देशभर में बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं की कीमतों में आ रहा उछाल आने वाले महीनों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। गेहूं की कीमतों में आ रही तेजी की एक बड़ी वजह रूस-यूक्रेन संकट के चलते ग्‍लोबल सप्‍लाई बाधित होना। दूसरा इसके चलते भारत से एक्‍सपोर्ट डिमांड बढ़ना है। हालांकि सरकार ने फिलहाल गेहूं के निर्यात में रोक लगा दी है।

Wheat Price Hike in India Now Bread more Costly for Public