बच्चों के लिए कोवैक्सीन तैयार, स्वास्थ्य जांच के बाद लगेगी वैक्सीन, ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू

Child Vaccine Trial of Covaccine start up in Kanpur and other cities- प्रदेश में कानपुर समेत छह जगहों पर ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), नई दिल्ली ने मिलकर 12-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन तैयार की है।