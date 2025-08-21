CM Janta Darbar: मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर रिटायर्ड फौजी ने खाया नशीला पदार्थ

CM Janta Darbar Suicide Attempt: राजधानी के मुख्यमंत्री जनता दरबार के प्रवेश द्वार पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां गाजियाबाद से आए रिटायर्ड फौजी सतवीर ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले कथित रूप से नशीला पदार्थ सेवन कर लिया। तत्काल पुलिस ने उन्हें लखनऊ सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया और उनकी गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अभी उनका इलाज जारी है और स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री जनता दरबार आम जनता की समस्याएं सुनने और मौके पर समाधान करने का माध्यम है। ऐसे संवेदनशील स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ सेवन करना बतौर प्रशासन और सुरक्षा चुनौती पेश करता है। सतवीर दरबार की कतार में थे जब उनकी तबीयत खराब हुई। पुलिसवालों ने उन्हें तत्काल पहचान कर सहायता दी और अस्पताल भेजा।प्रारंभिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने सतवीर की स्थिति गंभीर बताते हुए आगे के इलाज में जुटने की पुष्टि की। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सतवीर ने ऐसा क्यों किया, क्या यह मानसिक तनाव, व्यक्तिगत कारण, परिवार संबंधी दबाव या भावनात्मक संकट की परिणति थी। ऐसे सवाल अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन घटना की गंभीरता स्पष्ट है।
घटना की जानकारी मिलते ही सिविल अस्पताल की इमरजेंसी टीम अलर्ट हो गई और सतवीर का प्राथमिक इलाज शुरू किया गया। पुलिस ने सतवीर की पहचान कर उनके परिजनों को सूचित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी तत्काल सूचना दी गई, जिससे वे घटना से अवगत रहे।इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, विशेषकर कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी मानसिक स्थिति ज्ञात न हो, जनता दरबार तक पहुंच पाया। अधिकारियों का कहना है कि जनता दरबार एक संवेदनशील क्षेत्र है और इसकी सुरक्षा सतर्कता की दृष्टि से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।