CM Janta Darbar: मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर रिटायर्ड फौजी ने खाया नशीला पदार्थ

मुख्यमंत्री जनता दरबार आम जनता की समस्याएं सुनने और मौके पर समाधान करने का माध्यम है। ऐसे संवेदनशील स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ सेवन करना बतौर प्रशासन और सुरक्षा चुनौती पेश करता है। सतवीर दरबार की कतार में थे जब उनकी तबीयत खराब हुई। पुलिसवालों ने उन्हें तत्काल पहचान कर सहायता दी और अस्पताल भेजा।प्रारंभिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने सतवीर की स्थिति गंभीर बताते हुए आगे के इलाज में जुटने की पुष्टि की। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सतवीर ने ऐसा क्यों किया, क्या यह मानसिक तनाव, व्यक्तिगत कारण, परिवार संबंधी दबाव या भावनात्मक संकट की परिणति थी। ऐसे सवाल अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन घटना की गंभीरता स्पष्ट है।