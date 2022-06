यूपी में हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं, अपने तरीके से निपटेंगे सीएम Yogi, सड़कों पर अफसर

CM Yogi On UP Violence: जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा ने बड़ा रूप ले लिए। यूपी के कानपुर से शुरू हिंसा अब देशभर में फैली। सीएंम योगी ने अब कड़ा रुख अपनाया।

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई इलाकों में हिंसा हुई। समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी करने के सात नारेबाजी की। सहारनपुर और प्रयागराज में गाड़ियां जलाने का भी प्रयास किया। मामले को सीएम योगी ने गंभीरता से लेते हुए न केवल अफसरों को निर्देश दिए बल्कि हिंसा फैलाने वाले को भी चेतावनी दी है। भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में हुई 3 जून की हिंसा के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बावजूद भी हिंसा हुई।

CM Yogi action on UP Violence after Nupur Sharma Controversy