बढ़ते महिला अपराध पर सीएम योगी नाराज, एंटी रोमियो स्क्वायड फिर से होगा एक्टिव

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में आधी आबादी पर बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में पुलिस व गृह विभाग के अधिकारियों को घटनाओं के ब्यौरे के साथ तलब किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने महिला और बाल अपराधों के मामलों में कड़ी कार्रवाई के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वॉयड को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही चौराहों व भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने और स्कूलों के बाहर शोहदों पर पुलिस को पैनी नजर रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग बढा़ने की बात कही। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी महिला सम्मान प्रकोष्ठ शामिल हुए।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बच्चियों से हो रहे अपराधों के मामलों में उन्होंने अफसरों के पेंच कसते हुए महिलाओं-बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदातें न हों, अफसर इसके लिए जरूरी उपाय करें। इन मामलों में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

इन घटनाओं ने यूपी को किया शर्मसार

बीते दिनों सूबे में महिला अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। खासकर मासूमों से हैवानियत की घटनाओं ने शर्मसार कर दिया है। अलीगढ़, हमीरपुर, जालौन, बाराबंकी, सीतापुर और कुशीनगर में मासूम बच्चियों से संग बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। हमीरपुर में 10 वर्ष की बच्ची से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जालौन में 8 वर्ष की बच्ची से रेप के बाद हत्या की वारदात ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिये। बाराबंकी में मोहल्ले के युवक ने 8 वर्ष की बच्ची से रेप किया। कुशीनगर में 12 वर्ष की बालिका से रेप के बाद उसे मारा पीटा गया। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इन मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सड़क से सोशल मीडिया तक गुस्सा

इन घटनाओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग बलात्कारियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। सपा-बसपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दल यूपी में बिगड़ती क्राइम-व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादवने कहा कि सूबे में जंगलराज है। भाजपा के प्रदेेश प्रवक्ता अशोक पांडेय ने कहा कि सपा प्रमुख का उत्तर प्रदेश में जंगलराज बताना पूरी तरह निराधार और तथ्यों से परे है।

डीजीपी ओपी सिंह बोले

डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बीते दिनों में हुईं 5-6 घटनाओं की समीक्षा की है, जिसमें सामने आया है कि यह समें अभियुक्तों को पभी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं, जिन्हें जानने वालों ने ही अंजाम दिया है। हमने क्राइम की हर घटना पर सख्त कार्रवाई की है। 164 के तहत पीड़िताओं लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में पुलिस और महिला कल्याण विभाग मिलकर जागरुकता अभियान चलाएगा। साथ ही बाइक सवार अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही पुलिसवालों को दंडित भी किया जाएगा।

UP DGP after up cm held a meeting with Chief Secy & Sr police officials: Kushinagar, Hamirpur&Aligarh all cases were reviewed by CM,it was decided to identify&take strict action against criminal elements.Foot patrolling will be increased&anti-romeo squads will be made more active pic.twitter.com/o3kBVQ5Pyv