CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

CM योगी आदित्यनाथ। फोटो सोर्स- फेसबुक
CM Yogi News: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सीवान जिले के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने RJD और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
रघुनाथपुर में बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे RJD प्रत्याशी ओसामा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि RJD ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है, वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है। नाम भी देखिए। जैसे नाम, वैसा काम।
CM योगी ने लोगों से माफियाओं को नहीं पनपने देने का आह्वान करते हुए कहा, ''बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है। भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती को भगवान महावीर जैन ने जन्म दिया हो, जिस धरती ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो, ये चुनाव उन्हीं के खिलाफ है।''
उत्तर प्रदेश के CM ने RJD पर साधते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर कैसे काबू पाया गया। RJD और उनके लोग आज भी अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं।
CM योगी ने कहा कि RJD ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम हैं ही नहीं। इनकी पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रामभक्तों पर गोली चलाती है। जब भी इन्हें अवसर मिला, तो एक ने बिहार में और एक ने उत्तर प्रदेश में वहां के नौजवानों के सामने उनकी पहचान का संकट खड़ा किया।
योगी आदित्यनाथ ने बिहार की NDA सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा,'' अब बिहार में सब बा।' अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट हैं।'' उन्होंने कहा कि अयोध्याधाम से सीतामढ़ी के जानकीधाम को जोड़ने के काम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने सीवान के चर्चित तेजाब कांड का जिक्र कर जंगलराज वालों से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि रघुनाथपुर 108 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है, जो सनातन धर्म के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत होनी चाहिए।
