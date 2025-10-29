Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

up news, uttar pradesh news, cm yogi, cm yogi adityanath, cm yogi, shahabuddin, cm yogi targets shahabuddin son osama,यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश न्यूज, सीएम योगी, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी, शहाबुद्दीन, CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 29, 2025

cm yogi adityanath

CM योगी आदित्यनाथ। फोटो सोर्स- फेसबुक

CM Yogi News: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सीवान जिले के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने RJD और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

RJD प्रत्याशी ओसामा पर CM योगी ने साधा निशाना

रघुनाथपुर में बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे RJD प्रत्याशी ओसामा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि RJD ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है, वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है। नाम भी देखिए। जैसे नाम, वैसा काम।

CM योगी ने लोगों से माफियाओं को नहीं पनपने देने का आह्वान करते हुए कहा, ''बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है। भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती को भगवान महावीर जैन ने जन्म दिया हो, जिस धरती ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो, ये चुनाव उन्हीं के खिलाफ है।''

भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं RJD के लोग

उत्तर प्रदेश के CM ने RJD पर साधते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर कैसे काबू पाया गया। RJD और उनके लोग आज भी अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं।

CM योगी ने कहा कि RJD ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम हैं ही नहीं। इनकी पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रामभक्तों पर गोली चलाती है। जब भी इन्हें अवसर मिला, तो एक ने बिहार में और एक ने उत्तर प्रदेश में वहां के नौजवानों के सामने उनकी पहचान का संकट खड़ा किया।

CM योगी ने की NDA सरकार की तारीफ

योगी आदित्यनाथ ने बिहार की NDA सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा,'' अब बिहार में सब बा।' अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट हैं।'' उन्होंने कहा कि अयोध्याधाम से सीतामढ़ी के जानकीधाम को जोड़ने के काम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने सीवान के चर्चित तेजाब कांड का जिक्र कर जंगलराज वालों से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि रघुनाथपुर 108 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है, जो सनातन धर्म के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना
नोएडा
friendship formed on dating app then 7 boys arrived to meet at flat in noida

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 03:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी

Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी
धर्म/ज्योतिष

योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, लाखों गन्ना किसानों के खिले चेहरे, जानिए कितना होगा फायदा

Yogi aditynath
लखनऊ

विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानो को साधने में जुटी BSP! इन 14 मुस्लिम बहुल जिलों के वोटर्स पर पैनी नजर

bsp supremo mayawati focusing on muslim vote bank
लखनऊ

IAS-PCS Transfer: कई जिलों में नए DM, मंडलायुक्त भी बदले, जानें आपके जिले में कौन बना जिलाधिकारी  

IAS TRANSFER
लखनऊ

प्रेमी को तमंचा और कारतूस खरीदने का दिया पैसा, लोकेशन शेयर कर पति मरवा दी को गोली

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.