CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

CM योगी ने लोगों से माफियाओं को नहीं पनपने देने का आह्वान करते हुए कहा, ''बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है। भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती को भगवान महावीर जैन ने जन्म दिया हो, जिस धरती ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की धरा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो, ये चुनाव उन्हीं के खिलाफ है।''