सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

UP CM's mother's health deteriorates : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां 80 वर्षीय सावित्री देवी की शनिवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। आनन-फानन में सावित्री देवी को देहरादून के जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देहरादून के हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट पहुंच गए थे। यूपी के सीएम के अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल भी अस्पताल पहुंचे थे। यूपी के सीएम की मां की तबीयत खराब होने की सूचना के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया है।