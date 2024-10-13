Patrika LogoSwitch to English

सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

UP CM's mother's health deteriorates:यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें देहरादून के जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंचकर मां का हाल जाना।

लखनऊ

image

Naveen Bhatt

Oct 13, 2024

CM Yogi Adityanath reached Jolly Grant Hospital to meet his ailing mother

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में भर्ती मां से मिलने जौलीग्रांट पहुंचे

UP CM's mother's health deteriorates : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां 80 वर्षीय सावित्री देवी की शनिवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। आनन-फानन में सावित्री देवी को देहरादून के जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी देहरादून के हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट पहुंच गए थे। यूपी के सीएम के अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल भी अस्पताल पहुंचे थे। यूपी के सीएम की मां की तबीयत खराब होने की सूचना के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड पर आ गया है।

सीएम योगी ने की मां से बातचीत

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती मां सावित्री देवी से काफी देर तक मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने काफी देर तक मां से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। सावित्री देवी की हालत स्थिर बताई जा रही है। सावित्री देवी को जौलीग्रांट अस्पताल के वार्ड 111 के 15 नंबर कक्ष में भर्ती कराया गया है।

सीएम का पैतृक गांव पौड़ी का पंचूर

सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी यूपी के सीएम की मां की सेहत के बारे अस्पताल से अपडेट हासिल कर रहे हैं। बता दें कि इससे पूर्व भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के पंचूर है। यहीं उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं।

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

