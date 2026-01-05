‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई व्यवस्था नहीं… ऑनलाइन धोखाधड़ी पर CM योगी ने जनता को किया अलर्ट

सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि साइबर ठग खुद को पुलिस अधिकारी, कोर्ट या सरकारी अफसर बताकर लोगों को डराते हैं। वे ‘डिजिटल अरेस्ट’ का बहाना बनाकर वीडियो कॉल पर घंटों बंधक बनाए रखते हैं और पैसे मांगते हैं। ठग कहते हैं कि आपका नाम किसी केस में आ गया है या पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। डरकर लोग लाखों रुपये ट्रांसफर कर देते हैं। सीएम ने जोर देकर कहा कि भारत के किसी भी कानून में ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह पूरी तरह फर्जी और गलत है।