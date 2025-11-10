योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी के सभी स्कूलों में रोजाना वंदे मातरम् का अनिवार्य गायन होगा

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही शासन की ओर से सभी बेसिक, माध्यमिक और निजी विद्यालयों को इसका निर्देश भेज दिया जाएगा. स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को प्रत्येक दिन गाया जाएगा और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन और प्रबंध समिति की होगी.यह निर्णय उन जिलों के लिए भी महत्त्वपूर्ण होगा, जहाँ अभी तक केवल साप्ताहिक या विशेष अवसरों पर ही वंदे मातरम् का आयोजन होता था. अब इसे पूरी तरह नियमित रूप दिया जाएगा.