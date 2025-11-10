FSDA-STF की बड़ी कार्रवाई, अवैध ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों का माल जब्त

पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि ऑक्सीटोसिन पाउडर लोनी (गाज़ियाबाद) के धर्मवीर नामक सप्लायर से मंगाया जाता था। इसके बाद यहां प्लास्टिक बोतलों में मिलावट कर तैयार इंजेक्शन बनाया जाता था। आरोपियों ने बताया कि तैयार इंजेक्शन लखनऊ समेत रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और बाराबंकी जैसे जिलों में पशुओं के नाम पर बेचा जाता था। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का अवैध उपयोग विशेष रूप से डेयरी सेक्टर में होता है, जहाँ मवेशियों से अधिक दूध निकालने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। हालांकि सरकार ने इसे नियंत्रित दवा की श्रेणी में रखते हुए इसके उत्पादन और वितरण पर सख्त निगरानी का प्रावधान किया है। इसके बावजूद अवैध उत्पादन का यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था।