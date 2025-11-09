Corruption: सात समाज कल्याण अधिकारियों पर गिरी गाज, करोड़ों की रिकवरी और पेंशन कटौती के आदेश जारी

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि इन सात अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, छात्रवृत्ति वितरण में भ्रष्टाचार, काल्पनिक लाभार्थियों को भुगतान, फंड डायवर्ट करने और दस्तावेजों में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप थे। कई मामले 5 से 10 साल पुराने थे, जिन्हें लंबे समय तक किसी न किसी स्तर पर रोका जाता रहा। मंत्री ने विभागीय टीमों द्वारा तैयार विस्तृत जांच रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद सख्त कार्रवाई को मंजूरी दी। मंत्री ने कहा कि विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी गरीब छात्रों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न कर सके।