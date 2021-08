सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, बोले- उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा

CM Yogi Tribute to Ex CM Atal Bihari Vajpayee on Death Anniversary- सोमवार 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की तीसरी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने लोकभवन प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर माल्यापर्ण करके उन्हेंं श्रद्धांजलि दी।