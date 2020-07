यूपी में अब घर-घर जाकर कोरोना की जांच करेंगी मे‍डिकल टीमें, अभियान शुरू, 2000 टीमें तैनात

कोरोना (Coronavirus in UP) महामारी पर तेजी से नियंत्रण पाने के लिए उत्‍तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के छह जिलों में घर-घर जाकर जांच और सैंपलिंग (Sample Testing) का काम युद्ध स्‍तर पर शुरू कर दिया है।