ग्राउंड रिपोर्ट: कोरोना के लक्षण होने के बावजूद ग्रामीण नहीं करा रहे टेस्ट, सीएम योगी ले रहे जायजा

Corona update in up - corona cases in UP villages increases. सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, महक व स्वाद न आने जैसे लक्षणों की बात लोग मान रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही बदस्तूर जारी है।