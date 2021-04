कोरोना: कहर बरपा रहा कोरोना, यूपी में तीन लाख के करीब सक्रिय मामले, 11 हजार से ज्यादा मौतें

Corona update UP corona active cases reaches near 3 lacs रविवार को आए नए मामलों के साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,97,616 पहुंच गई है।

लखनऊ. Corona update UP corona active cases reaches near 3 lacs उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। देखते ही देखते कोरोना (UP corona update) के एक्टिव मरीजों की संख्या तीन लाख के करीब पहुंच गई है, तो मृतकों की संख्या ग्यारह हजार को पार कर गई है। रविवार को कोरोना के कुल 35,614 नए केस सामने आए हैं, जो शनिवार को आए मरीजों (38,055) की तुलना में कुछ कम हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ के ही मरीज हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के आगे बेबस हैं। हालांकि धीरे-धीरे ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड, दवाईयों की मांग की पूर्ति की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब तक मरीज खुद की तैयारियों पर निर्भर हैं।

पहली अप्रैल को थे केवल 11,918 एक्टिव मामले-

रविवार को आए नए मामलों के साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,97,616 पहुंच गई है। यह संख्या पहली अप्रैल को केवल 11,918 थी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रविवार को 25,633 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल की जांच की गई। अब तक कुल 7.77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं।

कोरोना से जुड़ी निगेटिव खबरें फैलाई, तो होगी एफआईआर-



कोरोना के दौर में सोशल मीडिया के जरिए लोग कई भ्रामक व नकारात्मक खबरें भी पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें से कई यूपी पुलिस की नजर में भी आई हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सायबर सेल को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि कई फर्जी पोस्ट व एक तरह के कंटेंट को कॉपी-पेस्ट करके लोगों के बीच भेजा जा रहा जा रहा हैं। जिससे लोगों में निगेटिविटी पैदा हो रही है। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ ना सिर्फ कड़ा एक्शन लिया जाए, बल्कि ऐसी अफवाहों और फर्जी पोस्ट का सोशल मीडिया पर पुलिस खंडन भी करे। कोरोना से जुड़ी निगेटिव खबरें फैलाने पर एफआईआर की जाए।