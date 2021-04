कोरोना के लक्षण तो हैं लेकिन RT-PCR टेस्ट में नहीं हो रही पुष्टि, तो तुरंत कराएं CT स्कैन या X-Ray, जानें डाक्टर की क्या है सलाह

CT Scan X Ray after RT-PCR test failed Coronavirus in UP: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों कई केस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें, आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) के बाद भी कोविड-19 (Coronavirus) की पुष्टि नहीं हो पा रही।