यूपी के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की जगी उम्मीद, डीए में 11 फीसदी इजाफा

DA and DR of UP government 28 lakh employees expected to increase- केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत देने पर लगी रोक हटाने के बाद उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ डीएम मिलने की उम्मीद जगी है।