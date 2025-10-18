‘ब्रह्मोस ने दिखाया कि जीत अब हमारी आदत’ …पाक की एक-एक इंच जमीन हमारी पहुंच में : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

धनतेरस के शुभ अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के कार्यक्रम में देश की रक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और उत्तर प्रदेश के विकास पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज का दिन न सिर्फ लखनऊ के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, 'मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सभी देशवासियों पर बना रहे।'