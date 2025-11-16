Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Delhi Blast: ATS ने तीन दिन की रेकी के बाद लखनऊ से 2 संदिग्धों को उठाया, डॉक्टर भाई-बहन समेत 5 पहले ही अरेस्ट

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा सुराग मिलने के बाद ATS ने लखनऊ के पारा क्षेत्र से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इससे पहले डॉक्टर भाई-बहन समेत पाँच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार छापेमारी और तीन दिन की रेकी के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे साजिश का नेटवर्क और खुलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohd Danish

Nov 16, 2025

delhi blast case ats lucknow arrests two suspects doctor siblings network

Delhi Blast: ATS ने तीन दिन की रेकी के बाद लखनऊ से 2 संदिग्धों को उठाया | Image Source - 'X' @IANS

Delhi blast case ats arrests two suspects: दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। रविवार को एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने लखनऊ में पारा क्षेत्र के कुंदन विहार से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक जांच में दोनों के दिल्ली ब्लास्ट से संभावित लिंक मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

तीन दिनों से निगरानी में थे संदिग्ध, स्कॉर्पियो से पहुंची ATS टीम

ATS की टीम बीते तीन दिनों से संदिग्धों की गतिविधियों की गुप्त निगरानी कर रही थी। देर शाम ATS की स्कॉर्पियो कुंदन विहार पहुंची, जहां से टीम ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। उन्हें तुरंत वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, ताकि विस्तृत पूछताछ की जा सके।

कई ठिकानों पर तलाशी अभियान तेज

इससे पहले ATS ने लखनऊ के मड़ियांव, कैसरबाग और अन्य इलाकों में भी गहन छापेमारी की थी। जांच एजेंसियां साजिश के पूरे नेटवर्क को समझने और उससे जुड़े सभी लोगों की पहचान कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह केस केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि कई शहरों से जुड़े तार सामने आ सकते हैं।

डॉक्टर भाई-बहन की गिरफ्तारी के बाद तेजी से बढ़ा एक्शन

कुछ दिन पहले ATS ने लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद और उनके भाई डॉ. परवेज को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने कई अहम जानकारी साझा की, जिसके बाद जांच टीम ने नेटवर्क को विस्तार से खंगालना शुरू किया। डॉक्टरों सहित अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे मिली जानकारी के आधार पर कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

जांच का दायरा बढ़ा, साजिश की परतें खुलने की उम्मीद

जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रारंभिक गिरफ्तारियों के बाद अब केस बड़े खुलासों की ओर बढ़ रहा है। ATS आरोपी नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों, संपर्कों और ब्लास्ट की योजना को समझने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Delhi Blast: ATS ने तीन दिन की रेकी के बाद लखनऊ से 2 संदिग्धों को उठाया, डॉक्टर भाई-बहन समेत 5 पहले ही अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

UP के 75 जिलों में ऐसे ऑफिस जहां साहब तो हैं पर सुनने वाला कोई नहीं, खुद ही खुद को देते हैं आदेश!

लखनऊ

‘…..तो BSP और सीटें जीतती’, रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार की जीत पर क्या बोलीं मायावती

what did mayawati say on victory of bsp candidate satish kumar singh yadav in ramgarh bihar up politics
लखनऊ

यूपी में 34 नए PPS अफसरों की पहली तैनाती, 9 महिला अधिकारी भी जिम्मेदारी संभालेंगी

2023 बैच की पहली पोस्टिंग, ट्रेनी डीएसपी अब संभालेंगे जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

कौन हैं श्वेता गुप्ता जिन्होंने बिहार में मारी बाजी? इस सीट से विधायक बन फतेहाबाद की बेटी ने गाड़े झंडे

who is shweta gupta who won shivhar assembly seat in bihar connection to fatehabad
लखनऊ

बिहार में मायावती की एंट्री, UP में दिखा असर, ओवैसी संग दोस्ती के रंग

asaduddin owaisi may form alliance with mayawati in up bsp mla won in bihar put up aimim poster
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.