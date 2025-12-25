Rashtra Prerna Sthal 2025 : अटल जयंती पर लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे भव्य उद्घाटन

अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक कवि, विचारक और संवेदनशील राष्ट्रपुरुष थे। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता की मर्यादा को बनाए रखा और प्रधानमंत्री रहते हुए देश को स्थिरता, विकास और अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पड़ोसी देशों से संवाद की पहल उनके नेतृत्व की ऐतिहासिक उपलब्धियां मानी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर अटल बिहारी वाजपेयी को अपना मार्गदर्शक बताते रहे हैं। ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन इसी वैचारिक परंपरा को आगे बढ़ाने की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।