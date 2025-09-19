लोकतंत्र भारत की आत्मा है, मीडिया उसकी आवाज़’ पत्रिका की-नोट 2025 में लखनऊ विवि की कुलपति ने रखे विचार

लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने अपने विचार वयक्त करते हुए कहा कि, 'हम, राजनीतिक शास्त्र से जुड़े शिक्षक और विद्यार्थी है और मानते हैं कि 'लोकतंत्र ही हमारा आधार है।' भारत की विशेषता यह रही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक इस लोकतंत्र की परम्परा को न केवल बनाया हुआ है बल्कि इसमें लगातार नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं हम। हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि साउथ एशिया में ज्यादातर सरकारें बदलती और बिगड़ती बहुत जल्दी-जल्दी हैं। नए न्‍ए स्वरूप आते हैं। उसके बजाय हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है, जिसने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त होते ही लोकतंत्र का मार्ग अपनाया और इसे अपनी परंपरा बना लिया।