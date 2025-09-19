लोकतंत्र भारत की आत्मा है, मीडिया उसकी आवाज़’ पत्रिका की-नोट 2025 में लखनऊ विवि की कुलपति ने रखे विचार

लखनऊ। लोकतंत्र और मीडिया के रिश्ते पर देशभर में चल रही बहस के बीच 'पत्रिका की-नोट 2025' का आगाज़ शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में हुआ। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और उद्यमी रेणुका टंडन एक साथ मौजूद रहे। ‘भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका : अवसर और चुनौतियां’ विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है और मीडिया उसकी सबसे सशक्त आवाज़ बनकर जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है।
लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने अपने विचार वयक्त करते हुए कहा कि, 'हम, राजनीतिक शास्त्र से जुड़े शिक्षक और विद्यार्थी है और मानते हैं कि 'लोकतंत्र ही हमारा आधार है।' भारत की विशेषता यह रही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक इस लोकतंत्र की परम्परा को न केवल बनाया हुआ है बल्कि इसमें लगातार नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं हम। हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि साउथ एशिया में ज्यादातर सरकारें बदलती और बिगड़ती बहुत जल्दी-जल्दी हैं। नए न्ए स्वरूप आते हैं। उसके बजाय हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है, जिसने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त होते ही लोकतंत्र का मार्ग अपनाया और इसे अपनी परंपरा बना लिया।
पूर्ववर्ती समय में हमारा शासन राजतांत्रिक स्वरूप का था, जहां जनता की भागीदारी सीमित हुआ करती थी। लेकिन लोकतंत्र के आगमन के बाद हमने यह मान लिया कि यह केवल 'प्रतिनिधिक (Representative) नहीं, बल्कि सहभागितापूर्ण (Participatory) लोकतंत्र' है। जनता की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता।
कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का सार यही है कि जनता अपना योगदान दें और फिर अपने चुनाव द्वारा हम जिस नेता को लाएं उसको लगातार अपने सुझावों के आधार पर हम चला सकें सरकार को।इसी प्रक्रिया में मीडिया को लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ (Fourth Pillar)' कहा जाता है, क्योंकि वह जनता और सरकार के बीच एक 'सशक्त सेतु (Bridging Effect)' की भूमिका निभाता है।
हमारे संविधान ने तीन प्रमुख स्तंभ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका निर्धारित किए हैं। इन तीनों के अतिरिक्त, 'मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ' माना गया है और इसलिए मीडिया की बहुत बड़ी भुमिका बन जाती है कि न केवल जागरूकता बढ़ाने के लिए जनमत को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिजिंग इफेक्ट होता है सरकार और जनता के बीच में जो मीडिया को निभाना है।
किन्तु आज जब हम 'Opportunities and Challenges' अर्थात 'मीडिया की संभावनाएं और चुनौतियां' पर विचार करते हैं, तो हमें कुछ गंभीर प्रश्नों से जूझना पड़ता है-
ये सभी चुनौतियां हमारे लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि मीडिया 'सत्यनिष्ठ, उत्तरदायी और निष्पक्ष पत्रकारिता' को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।