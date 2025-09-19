Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

पत्रिका किनोट: बौद्धिक विमर्श का केंद्र बना लखनऊ, विचारों के महाकुंभ में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

Patrika Keynote 2025: राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद शृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर चर्चा हुई।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 19, 2025

patrika keynote 2025
डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने किया रामचरित्र मानस की चौपाई का जिक्र। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Patrika Keynote 2025: पत्रिका कि-नोट कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी है। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari), प्रो. मनुका खन्ना (कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय) सतीश महाना (अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा) और रेणुका टंडन (उद्यमी एवं समाजसेवी ) मंच पर मौजूद हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में शुक्रवार को पत्रिका कि-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का विषय ‘भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका: अवसर और चुनौतियां’ है।

रोम-रोम में लोकतंत्र बसता है: डिप्टी सीएम

कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद सरस्वती वंदना शुरू हुई। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भारत के रोम-रोम में लोकतंत्र बसता है। लोकतंत्र के महत्व को हर कोई जानता है।

मौर्य ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जब नीयत साफ हो और नीतियां स्पष्ट हों, तो परिवर्तन निश्चित होता है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को मज़बूत करने और तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को पोषण मिशन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र भारत की ताकत है और मीडिया इसका सशक्त स्तंभ। “आज सूचना का सबसे बड़ा माध्यम मोबाइल फोन है। समाचार पत्र, डिजिटल और सोशल मीडिया सब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। मीडिया का दायित्व है कि वह निष्पक्ष और सार्थक जानकारी जनता तक पहुंचाए।

मीडिया का दायित्व भी बड़ा: डिप्टी सीएम

उन्होंने इस दौरान रामचरित्र की चौपाई का जिक्र किया। उन्होने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान पत्रिका की एक गरीमा है। मीडिया का दायित्व भी बड़ा है।

आपातकाल के दौरान मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ज्यादा दिन आपातकाल नहीं टिक पाया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया का लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा, '' पीएम मोदी दिन-रात एक कर करे देश के आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं।

रेणुका टंडन ने मीडिया की जिम्मेदारी पर दिया जोर

समाजसेवी और उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) ने कहा कि लोकतंत्र जनता की आवाज है और मीडिया उस आवाज को सत्ता तक पहुंचाने वाला सेतु है। उन्होंने कहा, “मीडिया का दायित्व है कि वह सच को साहसपूर्वक सामने लाए। टीआरपी और विज्ञापनों के दबाव में समाचार की सत्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मीडिया संतुलित और निष्पक्ष रहे, तभी लोकतंत्र मज़बूत हो सकता है।”

विश्वविद्यालय कुलपति का संदेश

लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने कहा कि लोकतंत्र भारत की परंपरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कई देशों की सरकारें जल्दी-जल्दी बदल जाती हैं, लेकिन भारत ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगातार और मजबूती से आगे बढ़ाया है।

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने क्या कहा?

कार्यक्रम के दौरान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने कहा, '' लोकतंत्र से अच्छी को विधा नहीं है। संवाद जीवन के निर्माण का अंग है। मीडिया लोगों के बीच सेतु का काम है। ''

उन्होंने कहा, "हमारी शिक्षा नीति के कारण नई पीढ़ी अपनी ही जमीन और संस्कृति से नहीं जुड़ पा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चों को उत्तर प्रदेश का भूगोल नहीं पता, उन्हें यह नहीं मालूम कि वहां क्या पैदा होता है या क्या खाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह पीढ़ी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ी, तो देश का विकास संभव नहीं होगा।''

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 11:44 am

Published on:

19 Sept 2025 11:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पत्रिका किनोट: बौद्धिक विमर्श का केंद्र बना लखनऊ, विचारों के महाकुंभ में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.