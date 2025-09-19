पत्रिका किनोट: बौद्धिक विमर्श का केंद्र बना लखनऊ, विचारों के महाकुंभ में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

Patrika Keynote 2025: पत्रिका कि-नोट कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी है। मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari), प्रो. मनुका खन्ना (कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय) सतीश महाना (अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा) और रेणुका टंडन (उद्यमी एवं समाजसेवी ) मंच पर मौजूद हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में शुक्रवार को पत्रिका कि-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का विषय ‘भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका: अवसर और चुनौतियां’ है।
कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद सरस्वती वंदना शुरू हुई। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भारत के रोम-रोम में लोकतंत्र बसता है। लोकतंत्र के महत्व को हर कोई जानता है।
मौर्य ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जब नीयत साफ हो और नीतियां स्पष्ट हों, तो परिवर्तन निश्चित होता है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को मज़बूत करने और तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को पोषण मिशन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र भारत की ताकत है और मीडिया इसका सशक्त स्तंभ। “आज सूचना का सबसे बड़ा माध्यम मोबाइल फोन है। समाचार पत्र, डिजिटल और सोशल मीडिया सब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। मीडिया का दायित्व है कि वह निष्पक्ष और सार्थक जानकारी जनता तक पहुंचाए।
उन्होंने इस दौरान रामचरित्र की चौपाई का जिक्र किया। उन्होने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान पत्रिका की एक गरीमा है। मीडिया का दायित्व भी बड़ा है।
आपातकाल के दौरान मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ज्यादा दिन आपातकाल नहीं टिक पाया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया का लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा, '' पीएम मोदी दिन-रात एक कर करे देश के आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं।
समाजसेवी और उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) ने कहा कि लोकतंत्र जनता की आवाज है और मीडिया उस आवाज को सत्ता तक पहुंचाने वाला सेतु है। उन्होंने कहा, “मीडिया का दायित्व है कि वह सच को साहसपूर्वक सामने लाए। टीआरपी और विज्ञापनों के दबाव में समाचार की सत्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मीडिया संतुलित और निष्पक्ष रहे, तभी लोकतंत्र मज़बूत हो सकता है।”
लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने कहा कि लोकतंत्र भारत की परंपरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कई देशों की सरकारें जल्दी-जल्दी बदल जाती हैं, लेकिन भारत ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगातार और मजबूती से आगे बढ़ाया है।
कार्यक्रम के दौरान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी ने कहा, '' लोकतंत्र से अच्छी को विधा नहीं है। संवाद जीवन के निर्माण का अंग है। मीडिया लोगों के बीच सेतु का काम है। ''
उन्होंने कहा, "हमारी शिक्षा नीति के कारण नई पीढ़ी अपनी ही जमीन और संस्कृति से नहीं जुड़ पा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चों को उत्तर प्रदेश का भूगोल नहीं पता, उन्हें यह नहीं मालूम कि वहां क्या पैदा होता है या क्या खाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह पीढ़ी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ी, तो देश का विकास संभव नहीं होगा।''