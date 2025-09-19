Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभाता है पत्रिका: प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी

Patrika Keynote 2025: राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह देशभर में संवाद शृंखला आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर चर्चा हुई।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 19, 2025

Patrika Keynote 2025
सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभाता है पत्रिका: प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Patrika Keynote 2025: पत्रिका कीनोट कार्यक्रम के दौरान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने अपने उद्बोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके मन में आज भी वही सिद्धांत हैं जो उनके पिताजी ने उन्हें बताए थे।

सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहा पत्रिका: डॉ. कोठारी

डॉक्टर गुलाब कोठारी ने कहा, '' सच्चाई कड़वी होती है। सामने वाले को आसानी से पचती नहीं है। राजस्थान पत्रिका इन 70 सालों में हर सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ऐसी कोई सरकार नहीं आई होगी जिससे हमारी भिड़ंत नहीं हुई हो। लेकिन हम झुके नहीं। इसी का नाम स्वतंत्र प्रक्रिया है। लोकतंत्र से अच्छी कोई विधा शासन के लिए नहीं है। हम बहुत आभारी हैं उन पूर्वजों के जिन्होंने हमे ये लोकतंत्र दिया।''

संवाद केवल आत्मा से होता है: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कोठारी ने कहा, '' संवाद केवल आत्मा से होता है। आत्मा का होता है। आत्मा के द्वारा होता है। इस परिभाषा पर जब हम बैठेंगे तो हम बोल सकते हैं कि संवाद मेरे जीवन के निर्माण का अंग है। सामने वाले के लिए मेरी एक मंगलकामना का अवसर है। हम एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें।''

न्याय के लिए पीढ़ियां घिसती हैंः डॉक्टर कोठारी

उन्होंने कहा कि आधे मंत्री भी किसी भी प्रदेश में उस क्षमता के नहीं होते जो अपने प्रदेश की समस्याओं को समझ सके, और वही मंत्रिमंडल में बैठे हैं। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि ये कड़वी सच्चाई है कि हमारा प्रशासन तंत्र, न्यायतंत्र आज भी अंग्रेजी से बाहर नहीं है। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसमें भारत नहीं है। न्यायपालिका की हालत ये है कि न्याय आसानी से नहीं मिलता। आदमी की एड़ियां नहीं पीढ़ियां घिसती हैं।

बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता उत्तर प्रदेश का भूगोल

उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम की पूरी शिक्षा नीति को देखें तो उसमें हिंदुस्तान नहीं है। कहां से संस्कृति बच्चे तक पहुंचेगी? ये बहुत बड़ी तकलीफ है। बच्चों को उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ाया नहीं जाता। इसी वजह से नई पीढ़ी जमीन से नहीं जुड़ रही।

कार्यक्रम में कौन-कौन रहा मौजूद

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, त्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari), प्रो. मनुका खन्ना (कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय) सतीश महाना (अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा) और रेणुका टंडन (उद्यमी एवं समाजसेवी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 01:44 pm

Published on:

19 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभाता है पत्रिका: प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.