सरकार के लिए विपक्ष की भूमिका निभाता है पत्रिका: प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी

उन्होंने कहा कि आधे मंत्री भी किसी भी प्रदेश में उस क्षमता के नहीं होते जो अपने प्रदेश की समस्याओं को समझ सके, और वही मंत्रिमंडल में बैठे हैं। डॉक्टर कोठारी ने कहा कि ये कड़वी सच्चाई है कि हमारा प्रशासन तंत्र, न्यायतंत्र आज भी अंग्रेजी से बाहर नहीं है। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसमें भारत नहीं है। न्यायपालिका की हालत ये है कि न्याय आसानी से नहीं मिलता। आदमी की एड़ियां नहीं पीढ़ियां घिसती हैं।