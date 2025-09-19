पत्रिका की-नोट 2025: ‘सही को सही, गलत को गलत कहना ही मीडिया की जिम्मेदारी’ – सतीश महाना

लखनऊ। लोकतंत्र और मीडिया के रिश्ते पर देशभर में चल रही बहस के बीच पत्रिका की-नोट 2025' का आगाज शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और उद्यमी रेणुका टंडन मंच पर मौजूद रहे। ‘भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका : अवसर और चुनौतियां’ विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है और मीडिया उसकी सबसे सशक्त आवाज़ बनकर जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है।