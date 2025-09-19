मीडिया का दायित्व सच को साहसपूर्ण सामने लाए, दबाव में न हों प्रभावित : रेणुका टंडन

UP News Patrika Key Note 2025: लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) में आज हुए की नोट में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित विशिष्ट अतिथियों ने 'लोकतंत्र और मीडिया' पर चर्चा की।
लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में शुक्रवार को पत्रिका कि-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का विषय ‘भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका: अवसर और चुनौतियां’ है।
समाजसेवी और उद्यमी रेणुका टंडन ने कहा कि, 'कहा कि लोकतंत्र जनता की आवाज है और मीडिया उस आवाज को सत्ता तक पहुंचाने वाला सेतु है। उन्होंने कहा, “मीडिया का दायित्व है कि वह सच को साहसपूर्वक सामने लाए। टीआरपी और विज्ञापनों के दबाव में समाचार की सत्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मीडिया संतुलित और निष्पक्ष रहे, तभी लोकतंत्र मज़बूत हो सकता है।”