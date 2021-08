उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं, कोरोना से स्थिति बिगड़ी तो फिर होंगे बंद

Deputy CM Dinesh Sharma said Attendence not Compulsary in Schools - उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने कोरोना संक्रमण (Corona Virus) में कमी को देखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को रक्षाबंधन के तुरंत बाद 23 अगस्त से बुलाया जाएगा और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल एक सितंबर से खुलेंगे।