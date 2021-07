यूपी में अब एक ही रंग में होंगे भवन के बाहरी हिस्से के पेंट, विकास प्राधिकारण तय करेगा रंग

Development authority to decide unitary color for buildings- योगी आदित्यनाथ सरकार (UP Government) प्रदेश के प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों की आवासीय और व्यावसायिक इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों की आवासीय और व्यावसायिक इमारतें एक ही रंग में रंगा जाएंगी।