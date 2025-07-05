Digital Arrest के नाम पर 1.29 करोड़ की ठगी, CBI अधिकारी बनकर वैज्ञानिक को बनाया निशाना, STF ने 4 गिरफ्तार किए

Digital Arrest STF Action: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक बड़ी साइबर ठगी का पर्दाफाश करते हुए लखनऊ के गोमतीनगर के ग्वारी गांव क्षेत्र से चार शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताकर लोगों को 'डिजिटल अरेस्ट' कर ठगी करते थे। इन लोगों ने बरेली निवासी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक शुकदेव नन्दी को इसी तकनीक के माध्यम से तीन दिनों तक डिजिटल रूप से बंधक बनाकर उनसे करीब 1.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।