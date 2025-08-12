फतेहपुर मकबरा विवाद पर सियासी घमासान तेज! डिंपल यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, ओवैसी बोले- देश में नफरत का माहौल

सपा नेता डिंपल यादव ने सीएम योगी के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा- "अगर हम सीएम का इतिहास निकालकर देखेंगे, तो खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है।" दरअसल, योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी विधानसभा में कहा था- "सपा और लोकतंत्र नदी के दो छोर हैं। उनका लोकतंत्र में विश्वास केवल दिखावा है। संभल में सपा ने जो नकारात्मकता फैलाई, हम आज उसे सुधार रहे हैं।"